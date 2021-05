POLPETTE DI LENTICCHIE E PATATE

Leggi su cityroma

(Di domenica 23 maggio 2021)di. Ricetta facile e leggera. Le sono un piatto semplice e gustoso, perfetto per portare in tavola i legumi in modo diverso e saporito. La nostra ricetta è a base dirosse spezzate, che daranno alleun bel colore arancione. Preparate con un uovo e formaggio grattugiato, queste sono dellevegetariane leggerissime e si possono servire come antipasto o per l’aperitivo, ma anche a pranzo o a cena, accompagnandole magari con un’insalata mista o qualche altro contorno. La ricetta dellerichiede alcuni semplicissimi passaggi: abbiamo cotto in padella leinsieme a una cipolla piccola e cucinato una patata dolce al vapore. A questo punto abbiamo unito la patata alle...