Messi falso nueve, così è nata la leggenda. Guardiola a Vieri, una verità clamorosa (Di domenica 23 maggio 2021) Succosi retroscena da Pep Guardiola, il tecnico del Manchester City, "inventore" del tiki-taka con il Barcellona, ospite della Bobo-Tv, la divertente diretta Twitch di Bobo Vieri con Adani, Cassano e Ventola. Si parte da Leo Messi, il suo calciatore simbolo: "Forte, fortissimo, Il più forte. E' una roba, la sua testa, la mentalità. Non ha perso mai una partitella in allenamento, se per caso l'avesse persa andava via dall'allenamento. Sono quattro-cinque nella storia così, con questa mentalità. Oltre le qualità. Può giocare dappertutto". Da esterno l'ha fatto diventare centravanti-ombra, il famoso falso nueve: "Io ricordo i primi anni al Barcellona con Laudrup che faceva il centravanti, lasciando i due centrali senza marcatura per tenere un uomo in più in mezzo. Se loro decidono di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) Succosi retroscena da Pep, il tecnico del Manchester City, "inventore" del tiki-taka con il Barcellona, ospite della Bobo-Tv, la divertente diretta Twitch di Bobocon Adani, Cassano e Ventola. Si parte da Leo, il suo calciatore simbolo: "Forte, fortissimo, Il più forte. E' una roba, la sua testa, la mentalità. Non ha perso mai una partitella in allenamento, se per caso l'avesse persa andava via dall'allenamento. Sono quattro-cinque nella storia, con questa mentalità. Oltre le qualità. Può giocare dappertutto". Da esterno l'ha fatto diventare centravanti-ombra, il famoso: "Io ricordo i primi anni al Barcellona con Laudrup che faceva il centravanti, lasciando i due centrali senza marcatura per tenere un uomo in più in mezzo. Se loro decidono di ...

