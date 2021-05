Mariastella Gelmini | vita privata | figlia e curiosità

(Di domenica 23 maggio 2021)è una politica italiana. Nata il 1 luglio 1973, sotto il segno del Cancro, è stata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dal 2008 al 2011, con Silvio Berlusconi premier, ma la sua attività politica con Forza Italia l’ha portata avanti negli anni come deputata, fino a quando è stata scelta, nel febbraio 2021, da Mario Draghi come Ministro degli affari regionali e le autonomie. Laè originaria di Leno, in provincia di Brescia, ma è cresciuta a Milzano. Ha frequentato diversi licei, fino a prendere il diploma al liceo privato confessionale Arici. Si è poi laureata in Giurisprudenza all’Università di Brescia, con una votazione finale di 100/110. Per quanto riguarda laè diventata mamma di ...

Advertising

MontiFrancy82 : A @DomenicaIn su Rai1 ospiti il Ministro #MariastellaGelmini #MariaFalcone @pfavino #GiulianoSangiorgi… - SMSNEWSOFFICIAL : A @DomenicaIn su Rai1 ospiti il Ministro #MariastellaGelmini #MariaFalcone @pfavino #GiulianoSangiorgi… - SMSNEWSOFFICIAL : A “Domenica in” su Rai1 ospiti il Ministro Mariastella Gelmini, Maria Falcone, Pierfrancesco Favino, Giuliano Sangi… - marcoluci1 : RT @bubinoblog: Parata di grandi ospiti a #DomenicaIn. Mara Venier accoglierà Mariastella Gelmini, Pierfrancesco Favino per parlare de #IlT… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: Parata di grandi ospiti a #DomenicaIn. Mara Venier accoglierà Mariastella Gelmini, Pierfrancesco Favino per parlare de #IlT… -

Ultime Notizie dalla rete : Mariastella Gelmini

... in onda il 23 maggio alle 14 su Rai1, sarà aperta dal consueto spazio informativo sui vaccini e il Covid che avrà come protagonisti la ministra per gli Affari Regionali, il ...A tal proposito, saranno presenti in studio il Professor Fabrizio Ernesto Pregliasco , direttore sanitario dell'istituto 'Galezzi' di Milano, il Ministro per gli affari regionali...Domenica In, in onda il 23 maggio alle 14 su Rai1, sarà aperta dal consueto spazio informativo sui vaccini e il Covid che avrà come protagonisti la ministra per gli Affari Regionali Mariastella Gelmin ...Mariastella Gelmini dice no a un nuovo centralismo ma chiede alle Regioni di rispettare le priorità indicate nel piano vaccinale del generale Figliuolo. “Non scopriamo oggi di avere 21 sistemi sanitar ...