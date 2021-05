Maria Falcone, chi è e cosa fa la sorella di Giovanni Falcone (Di domenica 23 maggio 2021) Maria Falcone è una docente e attivista italiana, fondatrice della Fondazione Falcone. Attivista antimafia, dal 1992, anno della morte del fratello minore Giovanni, magistrato ucciso da cosa nostra nella strage di Capaci, porta avanti progetti di educazione alla legalità nelle scuole e nelle università del Paese e promuove iniziative, in Italia e all’estero, per ricordare la figura del giudice e sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi legati alla criminalità organizzata. Viene invitata, come conoscitrice del fenomeno mafioso, ai dibattiti e alle attività sul tema che si organizzano in varie parti d’Italia. Si è espressa su argomenti di grande attualità come l’abolizione del cosiddetto ergastolo ostativo per i boss, la tutela degli enti che operano per il sociale e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 maggio 2021)è una docente e attivista italiana, fondatrice della Fondazione. Attivista antimafia, dal 1992, anno della morte del fratello minore, magistrato ucciso danostra nella strage di Capaci, porta avanti progetti di educazione alla legalità nelle scuole e nelle università del Paese e promuove iniziative, in Italia e all’estero, per ricordare la figura del giudice e sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi legati alla criminalità organizzata. Viene invitata, come conoscitrice del fenomeno mafioso, ai dibattiti e alle attività sul tema che si organizzano in varie parti d’Italia. Si è espressa su argomenti di grande attualità come l’abolizione del cosiddetto ergastolo ostativo per i boss, la tutela degli enti che operano per il sociale e ...

