Inter, Marotta: “Incontro Conte-Zhang? Sono ottimista” (Di domenica 23 maggio 2021) “Domani il vertice tra Conte e Zhang? Sono ottimista. Vogliamo gustarci questa giornata spettacolare, da domani ci immergeremo nella nuova stagione per fare gli Interessi dell’Inter e nel rispetto dei professionisti che lavorano in nerazzurro”. Queste le dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta nel pre partita della sfida tra Inter e Udinese. Una feste in piena regola per i nerazzurri, accolti al di fuori di San Siro dalla folla festante e pronti a ricevere la coppa dello Scudetto: “C’è una sensazione agrodolce: festeggiare è bellissimo ma possiamo farlo solo parzialmente – ha detto il dirigente ai microfoni di Dazn – Vincere con l’Inter è qualcosa di indimenticabile ed è frutto di ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) “Domani il vertice tra. Vogliamo gustarci questa giornata spettacolare, da domani ci immergeremo nella nuova stagione per fare gliessi dell’e nel rispetto dei professionisti che lavorano in nerazzurro”. Queste le dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’, Beppenel pre partita della sfida trae Udinese. Una feste in piena regola per i nerazzurri, accolti al di fuori di San Siro dalla folla festante e pronti a ricevere la coppa dello Scudetto: “C’è una sensazione agrodolce: festeggiare è bellissimo ma possiamo farlo solo parzialmente – ha detto il dirigente ai microfoni di Dazn – Vincere con l’è qualcosa di indimenticabile ed è frutto di ...

Advertising

FBiasin : #Oriali è preoccupato? Sì. Come #Conte, #Marotta e il resto della dirigenza attende di conoscere i piani della prop… - FBiasin : #Conte vuole restare all'#Inter? Sì. #Marotta vuole restare all'#Inter? Sì. I due sono preoccupati? ...Sì. È in a… - JanoSavina : RT @marifcinter: Marotta: 'Vincere con l'Inter è qualcosa di indimenticabile, per tutti. E' frutto di una grande cultura del lavoro da part… - sportli26181512 : Marotta: 'Il futuro di Conte? Faremo gli interessi dell'Inter nel rispetto dei professionisti che ci lavorano. Sono… - cmdotcom : #Marotta: 'Il futuro di #Conte? Dobbiamo fare gli interessi dell'#Inter ma nel rispetto dei professionisti che ci l… -