Highlights e gol Feralpisalò-Bari 1-0 | playoff Serie C 2020 2021 VIDEO

Gli Highlights e i gol di Feralpisalò-Bari, match valevole per gli ottavi della fase nazionale dei playoff del campionato di Serie C 2020/2021, in cui la squadra padrone di casa si è imposta 1-0 sulla formazione ospite grazie alla rete siglata da Giacomo Tulli nella ripresa. Ecco il VIDEO delle azioni salienti e della marcatura che ha deciso la partita.

