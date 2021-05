Gennaro Gattuso non è più l’allenatore del Napoli: separazione senza Champions (Di lunedì 24 maggio 2021) Elisabetta Baracchi / Foto Ansa Le strade di Gennaro Gattuso e del Napoli si separano: il tecnico calabrese dice addio ai partenopei senza agguantare il piazzamento Champions Si conclude nel modo più amaro possibile la stagione di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese non siederà sulla panchina dei partenopei durante la prossima stagione. Una decisione che era nell’aria da diverso tempo, ma che non era stata mai ufficializzata prima di oggi, probabilmente per non destabilizzare l’ambiente in vista del rush finale per la zona Champions League. Piazzamento che il Napoli ha mancato per 1 punto: Insigne e compagni non sono andati oltre l’1-1 contro il Verona che è valso il 5° posto e ha spalancato a Milan e Juventus le porte della ... Leggi su cityroma (Di lunedì 24 maggio 2021) Elisabetta Baracchi / Foto Ansa Le strade die delsi separano: il tecnico calabrese dice addio ai partenopeiagguantare il piazzamentoSi conclude nel modo più amaro possibile la stagione di. Il tecnico calabrese non siederà sulla panchina dei partenopei durante la prossima stagione. Una decisione che era nell’aria da diverso tempo, ma che non era stata mai ufficializzata prima di oggi, probabilmente per non destabilizzare l’ambiente in vista del rush finale per la zonaLeague. Piazzamento che ilha mancato per 1 punto: Insigne e compagni non sono andati oltre l’1-1 contro il Verona che è valso il 5° posto e ha spalancato a Milan e Juventus le porte della ...

