Gattuso esonerato dal Napoli: e ora cosa succede? (Di domenica 23 maggio 2021) Rino Gattuso è stato esonerato, la notizia arriva direttamente da De Laurentiis. Chi prenderà il suo posto alla guida del Napoli? Gennaro Gattuso non è più il tecnico del Napoli. La mancata qualificazione alla Champions League ha portato il presidente De Laurentiis ad anticipare l’addio. “Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli”. Con questo post su Twitter il patron degli azzurri ha dato il saluto definitivo al tecnico calabrese. Diversi sono i nomi caldi in lizza per il posto da allenatore del Napoli. Il più probabile in questo momento potrebbe essere Rafa Benitez. Il tecnico spagnolo, già tecnico del Napoli tra il ... Leggi su zon (Di domenica 23 maggio 2021) Rinoè stato, la notizia arriva direttamente da De Laurentiis. Chi prenderà il suo posto alla guida del? Gennaronon è più il tecnico del. La mancata qualificazione alla Champions League ha portato il presidente De Laurentiis ad anticipare l’addio. “Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli”. Con questo post su Twitter il patron degli azzurri ha dato il saluto definitivo al tecnico calabrese. Diversi sono i nomi caldi in lizza per il posto da allenatore del. Il più probabile in questo momento potrebbe essere Rafa Benitez. Il tecnico spagnolo, già tecnico deltra il ...

Juan__DAv : La solita, pessima, comunicazione in casa #Napoli. Inaccettabile per un top club di #SerieA nel 2021. #Gattuso eson… - Dario95ct : #Gattuso esonerato con un tweet come quando uno viene lasciato per messaggio. Stile #DeLaurentiis ???? #NapoliVerona - MilanLiveIT : #Napoli, UFFICIALE: esonerato #Gattuso ?? Arriva l'annuncio del presidente via Twitter - Giacomo09097945 : @ADeLaurentiis Vergognati. Menomale solo che l'hai esonerato, un Signore come Gattuso non deve stare in una società… - corradone91 : Aurelio #DeLaurentiis ha appena esonerato #Gattuso su #Twitter. La comunicazione del #Napoli regala sempre emozioni (negative) -