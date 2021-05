F1 | GP Monaco 2021 | Serena Williams sventola la bandiera a scacchi all’arrivo

Advertising

SkySportF1 : ?? LECLERC IN POOOOLE POSITION? ?? Poi va a muro e il #Q3 finisce prima I risultati ? - SkySportF1 : ?? DOMINIO VERSTAPPEN A MONACO? ?? 3 “prime volte” sul podio di Monte Carlo I risultati ? - SkySportF1 : Formula 1, dalla Saint Devote alla Rascasse: così sono le curve di Monaco #MonacoGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - gemin_steven98 : RT @ilpost: Verstappen ha vinto il Gran Premio di Monaco - zazoomblog : Il Principe Alberto di Monaco consola Leclerc con un abbraccio - #Principe #Alberto #Monaco #consola… -

Ultime Notizie dalla rete : Monaco 2021

...del campione della Juve è fan della Ferrari (CR7 si è appena regalato proprio una Monza SP2) e la sua bella compagna ha colto l'occasione per assistere di persona al Gran Premio di, una ...Come una secchiata d'acqua ghiacciata in testa a tutti i tifosi, inclusi quelli vip come il Principe Alberto die il presidente John Elkann, occhi sbarrati e increduli. Tifosi che solo qualche ...I valori si confermeranno anche oggi in gara? [ LIVE Diretta GP Monaco 2021 oggi ]. Daniel Ricciardo in pista con la sua McLaren – Foto Pirelli A due settimane dalla quarta gara della stagione, la F1 ...Monaco, 23 mag. (Adnkronos) – Il primo podio della Ferrari in questa stagione arriva a Montecarlo grazie a Carlos Sainz che si piazza al secondo posto dietro la Red Bull di Max Verstappen, alla ...