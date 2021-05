Eurovision Song Contest 2021, vincono i Maneskin con Zitti e buoni: l'Italia ospiterà l'ESC 2022 (Di domenica 23 maggio 2021) Il trionfo dei Maneskin conseguito con il brano vincitore di Sanremo 2021, Zitti e buoni, all'Eurovision Song Contest 2021 può dirsi una vittoria per l'Italia intera, che nel 2022 quindi potrà ospitare la nota manifestazione musicale dell'Eurofestival. Intanto ha il via il totonomi per la città Italiana che potrebbe ospitare l'evento ESC 2022 e anche sul papabile volto tv timoniere dello stesso, tra cui spunta l'ex conduttore di X factor, Alessandro Cattelan. Da Sanremo 2021 all'Eurovision 2021: vincono i Maneskin "Volevamo dire soltanto una cosa all'Europa intera e al mondo intero! Il rock non morirà ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 23 maggio 2021) Il trionfo deiconseguito con il brano vincitore di Sanremo, all'può dirsi una vittoria per l'intera, che nelquindi potrà ospitare la nota manifestazione musicale dell'Eurofestival. Intanto ha il via il totonomi per la cittàna che potrebbe ospitare l'evento ESCe anche sul papabile volto tv timoniere dello stesso, tra cui spunta l'ex conduttore di X factor, Alessandro Cattelan. Da Sanremoall'"Volevamo dire soltanto una cosa all'Europa intera e al mondo intero! Il rock non morirà ...

chetempochefa : Complimenti ai #Maneskin che dopo quasi dopo 30 anni fanno vincere all’Italia l’#Eurovision Song Contest ????????… - rtl1025 : PRIMO POSTO ?????? I #Maneskin vincono l'#Eurovision Song Contest 2021 ?? @thisismaneskin ?? #ESC2021 #Escita2021… - chetempochefa : Questa sera vi aspettiamo tutti a #CTCF da @fabfazio per festeggiare i #Maneskin e la loro straordinaria vittoria a… - MBalby_ : RT @chetempochefa: Complimenti ai #Maneskin che dopo quasi dopo 30 anni fanno vincere all’Italia l’#Eurovision Song Contest ???????? #escita ht… - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 23/05/2021 — Ascolti italiani di sabato 22 maggio 2021: 4,5 milioni (25%) per la serata finale de… -