Disastro Napoli: niente Champions. Gattuso, che flop! (Di domenica 23 maggio 2021) Il Napoli è fuori dalla Champions League! La squadra di Gattuso ha fallito in maniera incredibile il match point al Maradona: solo un pareggio in casa con il Verona che regala la qualificazione nell'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 23 maggio 2021) Ilè fuori dallaLeague! La squadra diha fallito in maniera incredibile il match point al Maradona: solo un pareggio in casa con il Verona che regala la qualificazione nell'...

Disastro Napoli: niente Champions. Gattuso, che flop! Il Napoli è fuori dalla Champions League! La squadra di Gattuso ha fallito in maniera incredibile il match point al Maradona: solo un pareggio in casa con il Verona che regala la qualificazione nell'...

Tragedia sul Mottarone, Sibilia annulla gli impegni di domani in Campania "In segno di rispetto per le vittime del disastro occorso oggi in Piemonte, e per gli impegni ... riteniamo doveroso annullare gli impegni, pure importanti, di domani 24 maggio a Napoli, Giugliano, ...

Milan e Juve in Champions, Napoli in Europa League NAPOLI – Il Napoli si fa male da solo pareggiando 1-1 con ... Splendido controllo, sinistro non irresistibile ma Skorupski combina un disastro: 0-4. Nel finale, il Bologna salva l'onore con Orsolini, ...

Disastro Napoli: niente Champions. Gattuso, che flop! Solo un pareggio all'ultima giornata in casa con il Verona. Non basta il gol di Rrahmani, la rete di Faraoni costa 50 milioni a De Laurentiis ...

Il Napoli è fuori dalla Champions League! La squadra di Gattuso ha fallito in maniera incredibile il match point al Maradona: solo un pareggio in casa con il Verona che regala la qualificazione nell'...

NAPOLI – Il Napoli si fa male da solo pareggiando 1-1 con ... Splendido controllo, sinistro non irresistibile ma Skorupski combina un disastro: 0-4. Nel finale, il Bologna salva l'onore con Orsolini, ...

Solo un pareggio all'ultima giornata in casa con il Verona. Non basta il gol di Rrahmani, la rete di Faraoni costa 50 milioni a De Laurentiis ...