Diablo IV, Overwatch 2 e oltre: Blizzard ha altri titoli non ancora annunciati in sviluppo (Di domenica 23 maggio 2021) I fan di Overwatch e Diablo hanno molto per cui essere felici: l'hero shooter di Blizzard riceverà in futuro un corposo aggiornamento che lo trasformerà in un sequel vero e proprio, mentre gli amanti dell'action RPG isometrico hanno il quarto capitolo ufficiale, nonché uno spin-off mobile, all'orizzonte. Tutto qui? Beh, sembra proprio di no: nell'ultimo report di IGN, il director di World of Warcraft, Ion Hazzikostas ha dichiarato che Blizzard ha in cantiere anche altri progetti non ancora annunciati e che potrebbero arrivare molto presto. Ecco quanto dichiarato dallo sviluppatore: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 23 maggio 2021) I fan dihanno molto per cui essere felici: l'hero shooter diriceverà in futuro un corposo aggiornamento che lo trasformerà in un sequel vero e proprio, mentre gli amanti dell'action RPG isometrico hanno il quarto capitolo ufficiale, nonché uno spin-off mobile, all'orizzonte. Tutto qui? Beh, sembra proprio di no: nell'ultimo report di IGN, il director di World of Warcraft, Ion Hazzikostas ha dichiarato cheha in cantiere ancheprogetti none che potrebbero arrivare molto presto. Ecco quanto dichiarato dallo sviluppatore: Leggi altro...

Advertising

Soldier76bot : RT @Eurogamer_it: #DiabloIV, #Overwatch2 e oltre: Blizzard ha altri titoli non ancora annunciati in sviluppo. - Soldier76bot : RT @Eurogamer_it: #DiabloIV, #Overwatch2 e oltre: Blizzard ha altri titoli non ancora annunciati in sviluppo. - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #DiabloIV, #Overwatch2 e oltre: Blizzard ha altri titoli non ancora annunciati in sviluppo. - Eurogamer_it : #DiabloIV, #Overwatch2 e oltre: Blizzard ha altri titoli non ancora annunciati in sviluppo. - Multiplayerit : Diablo 4, Diablo 2 Resurrected, Overwatch 2 e non solo: Blizzard ha altri giochi in sviluppo -