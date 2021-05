Denise Pipitone, parla l’ex di Jessica Pulizzi: “Ho intuito che aveva commesso qualcosa di grave” (Di domenica 23 maggio 2021) , le dichiarazioni a Domenica Live. , le dichiarazioni a Domenica Live. (Fonte Mediaset Play)Un’ampia parentesi dedicata alla vicenda di Denise Pipitone nella puntata di oggi di Domenica Live. Dopo una segnalazione dalla Russia di circa un mese fa, i riflettori si sono riaccesi sulla scomparsa della bambina, avvenuta a Mazara del Vallo nel 2004. Sono tanti i nuovi elementi emersi nelle ultime settimane, dalla lettera anonima all’iscrizione nel registro degli indagati di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave. E nella puntata di oggi della trasmissione di Barbara D’Urso, è andata in onda delle dichiarazioni esclusive di Fabrizio, ex fidanzato di Jessica Pulizzi, agli investigatori. In seguito, le dichiarazioni dettagliate. Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) , le dichiarazioni a Domenica Live. , le dichiarazioni a Domenica Live. (Fonte Mediaset Play)Un’ampia parentesi dedicata alla vicenda dinella puntata di oggi di Domenica Live. Dopo una segnalazione dalla Russia di circa un mese fa, i riflettori si sono riaccesi sulla scomparsa della bambina, avvenuta a Mazara del Vallo nel 2004. Sono tanti i nuovi elementi emersi nelle ultime settimane, dalla lettera anonima all’iscrizione nel registro degli indagati di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave. E nella puntata di oggi della trasmissione di Barbara D’Urso, è andata in onda delle dichiarazioni esclusive di Fabrizio, ex fidanzato di, agli investigatori. In seguito, le dichiarazioni dettagliate. Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> ...

Advertising

QuartoGrado : +++ Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sono indagati +++ A #Quartogrado novità clamorose sulla scomparsa di Denis… - BISLACCO3 : RT @chrisvisione_tv: #domenicalive Verità per Denise Pipitone! Fate in modo che Piera Maggio la possa riabbracciare dopo tutti questi anni!… - titty_napoli : RT @mattinodinapoli: Denise Pipitone, l'ex fidanzato di Jessica a Domenica Live rivela: «Penso sia coinvolta nel rapimento» - RitaA57 : RT @chilhavistorai3: #DenisePipitone: Battista Della Chiave raccontò a diversi interpreti di una bambina rapita e portata via dopo una tele… - unitiperte : La pacchia è finita!!! LIBERATE DENISE PIPITONE! #LaPacchiaEFinita #DenisePipitone #VeritaPerDenise… -