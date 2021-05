Damiano dei Maneskin, test antidroga: ecco cosa è successo (veramente) all’Eurovision (Di domenica 23 maggio 2021) La vittoria dell’Eurovision Song Contest ha “sconvolto” i Maneskin. Proprio questo pomeriggio, Mara Venier si è pure collegata con loro all’aeroporto di Fiumicino, di ritorno da Rotterdam con il trofeo tra le mani ed una “stupida polemica” sulla droga con cui fare i conti. Damiano dei Maneskin svela cosa è successo nel backstage In quel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 23 maggio 2021) La vittoria dell’Eurovision Song Conha “sconvolto” i. Proprio questo pomeriggio, Mara Venier si è pure collegata con loro all’aeroporto di Fiumicino, di ritorno da Rotterdam con il trofeo tra le mani ed una “stupida polemica” sulla droga con cui fare i conti.deisvelanel backstage In quel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

trash_italiano : ?? Damiano dei Maneskin smentisce il video che sta circolando: lui non fa uso di droghe #Eurovision #EscIta - frafacchinetti : A quel demente francese di @ParisMatch che sostiene che Damiano dei #maneskin abbia assunto coca in TV dico “La vit… - Agenzia_Ansa : Il trionfo dei Maneskin all'Eurovision 2021, Damiano: 'Rock 'n Roll never dies!'. Tutto lo spettacolo su… - sailor_snickers : Damiano si sottoporrà al test antidroga e QUANDO uscirà negativo sti stronzi dei francesi dovranno solo FARSI PISCI… - hicecream__ : RT @spebchia: scusate ma io di stasera non ricorderò nè la vittoria dei maneskin, né della diretta surreale la mia mente adesso è ferma all… -