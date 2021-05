Cede un cavo, precipita una cabina della funivia di Stresa: 14 morti, grave un bambino (video) (Di domenica 23 maggio 2021) Una tragedia incredibile, con un bilancio terribile: una cabina della funivia è precipitata sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa nel Verbano, ha provocato la morte di 14 persone, con 2 feriti gravi, tra cui un bambino trasportato in codice rosso dall’elisoccorso del 118 a Torino all’ospedale Regina Margherita. Un altro dei bambini feriti non ce l’ha fatta dopo un iniziale ricovero. Tra le vittime ci sarebbero anche dei turisti tedeschi. A qualcuno è tornata in mente la tragedia del Cermis, di quarantacinque anni fa. La dinamica dell’incidente La cabinovia su cui viaggiavano 15 persone è precipitata per “15-20 metri, poi ha rotolato per qualche decina di metri e si è fermata contro due tronchi di alberi”. A ricostruire la dinamica dell’incidente è ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 23 maggio 2021) Una tragedia incredibile, con un bilancio terribile: unata sul Mottarone, nella zona intorno anel Verbano, ha provocato la morte di 14 persone, con 2 feriti gravi, tra cui untrasportato in codice rosso dall’elisoccorso del 118 a Torino all’ospedale Regina Margherita. Un altro dei bambini feriti non ce l’ha fatta dopo un iniziale ricovero. Tra le vittime ci sarebbero anche dei turisti tedeschi. A qualcuno è tornata in mente la tragedia del Cermis, di quarantacinque anni fa. La dinamica dell’incidente La cabinovia su cui viaggiavano 15 persone èta per “15-20 metri, poi ha rotolato per qualche decina di metri e si è fermata contro due tronchi di alberi”. A ricostruire la dinamica dell’incidente è ...

Advertising

LegaSalvini : ?? ULTIM'ORA - TRAGEDIA MOTTARONE, CEDE IL CAVO E LA FUNIVIA PRECIPITA: ALMENO 8 VITTIME, DUE BAMBINI GRAVI. A BORDO… - tg2rai : #UltimOra, incidente sul Lago Maggiore, cede il cavo, tragedia sulla funivia per il Mottarone. Cabina accartocciata… - Keith_insane : RT @rosariograsso81: Non si può morire durante una gita con la famiglia perché un cavo della funivia cede. Non si può morire mentre vai a l… - DavideGiacomel4 : RT @rosariograsso81: Non si può morire durante una gita con la famiglia perché un cavo della funivia cede. Non si può morire mentre vai a l… - mo_giaco : RT @rosariograsso81: Non si può morire durante una gita con la famiglia perché un cavo della funivia cede. Non si può morire mentre vai a l… -