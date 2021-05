Browns – Connor Davis è il nuovo tight end di Cleveland

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 23 maggio 2021) Dopo i Jacksonville Jaguars, protagonisti del ritorno in NFL dell’ex quarterback, oraend, Tim Tebow, anche ihanno messo a segno un colpo in quel ruolo. Alla corte di coach Kevin Stefanski approda infattiend di ruolo, ma praticamente sconosciuto ai livelli della NFL. Chi è? Al college,gioca per la Stony Brook University per cinque anni. Durante la stagione 2013, la prima con i Seawolves, è ilend di riserva della squadra e ricopre anche il ruolo di defensive end. Nelle due stagioni successive, gioca soprattutto come defensive tackle, prima a sinistra, poi a destra, per poi tornare a giocare in posizione di ...