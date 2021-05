Bologna, Skorupski: «Juve di alto livello, ma vogliamo vincere» (Di domenica 23 maggio 2021) Skorupski, portiere del Bologna, ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro la Juventus. Le sue parole sulla gara Ai microfoni di Dazn, a pochi minuti dalla sfida contro la Juventus, ha parlato Skorupski, portiere del Bologna. Le parole. «Szczesny è un mio amico. Cerco di stimolarmi ogni partita, non solo oggi. La Juve ha giocatori di alto livello però come ho detto cerco di far sempre bene. Oggi per vincere bisogna fare più che bene» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021), portiere del, ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro lantus. Le sue parole sulla gara Ai microfoni di Dazn, a pochi minuti dalla sfida contro lantus, ha parlato, portiere del. Le parole. «Szczesny è un mio amico. Cerco di stimolarmi ogni partita, non solo oggi. Laha giocatori diperò come ho detto cerco di far sempre bene. Oggi perbisogna fare più che bene» L'articolo proviene da Calcio News 24.

