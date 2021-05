Bologna Juventus streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta (Di domenica 23 maggio 2021) Bologna Juventus streaming – Questa sera alle 20.45 va in scena Bologna Juventus. In contemporanea con Milan e Napoli, i bianconeri si giocano l’accesso in Champions League. Andrea Pirlo si affiderà ad un 4-4-2 nel quale non ci sarà lo squalificato Bentancur. Nel cuore della difesa spazio a De Ligt e Chiellini, mentre in mediana ci sarà McKennie al fianco di Rabiot. In attacco dovrebbe toccare alla coppia Kulusevski-Cristiano Ronaldo, con Dybala che però scalpita. Tra i pali si rivedrà Szczesny dal 1?. Nemmeno convocato Ramsey a causa di un affaticamento muscolare. Bologna Juventus formazioni Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Medel, Soumaoro, De Silvestri; Schouten, Baldursson; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio. Juventus ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 23 maggio 2021)– Questa sera alle 20.45 va in scena. In contemporanea con Milan e Napoli, i bianconeri si giocano l’accesso in Champions League. Andrea Pirlo si affiderà ad un 4-4-2 nel quale non ci sarà lo squalificato Bentancur. Nel cuore della difesa spazio a De Ligt e Chiellini, mentre in mediana ci sarà McKennie al fianco di Rabiot. In attacco dovrebbe toccare alla coppia Kulusevski-Cristiano Ronaldo, con Dybala che però scalpita. Tra i pali si rivedrà Szczesny dal 1?. Nemmeno convocato Ramsey a causa di un affaticamento muscolare.formazioni(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Medel, Soumaoro, De Silvestri; Schouten, Baldursson; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio....

