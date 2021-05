Belen Rodriguez radiosa sui social, l’attesa la rende ancora più bella (Di domenica 23 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Belen Rodriguez radiosa, la showgirl argentina aspetta la sua piccola Luna: sui social è sempre più bella. Manca sempre meno alla nascita della seconda figlia della showgirl argentina che è in attesa di Luna insieme al suo compagno Antonino Spinabese. In attesa di vedere il volto della piccola tutti i suoi follower si godono la Leggi su youmovies (Di domenica 23 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., la showgirl argentina aspetta la sua piccola Luna: suiè sempre più. Manca sempre meno alla nascita della seconda figlia della showgirl argentina che è in attesa di Luna insieme al suo compagno Antonino Spinabese. In attesa di vedere il volto della piccola tutti i suoi follower si godono la

Advertising

cmdotcom : #CeciliaRodriguez, la sorella di #Belen tifa per il suo Ignazio: ‘Vorrei averti vicino’. Che FOTO!… - di_bilio : @welikeduel @BarbaraGSerra Allora se la parità di basa sui numeri, la prossima settimana che invitino la D'Urso, la… - DiReddito : @Belnmayoral1 @tulipanobiancon È tutto merito di Photoshop. Questa è Belen Rodriguez al naturale ?? - shadesofamnesia : RT @Soffritty1: Perfino influencer del calibro di Chiara Ferragni e Belen Rodriguez riescono a vivere la gravidanza in modo più discreto e… - xjsekhmet : RT @Soffritty1: Perfino influencer del calibro di Chiara Ferragni e Belen Rodriguez riescono a vivere la gravidanza in modo più discreto e… -