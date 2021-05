Bale non ci sta: «La stampa spagnola mi attaccava perché non parlavo con loro…» (Di domenica 23 maggio 2021) Gareth Bale ha parlato del suo periodo al Real Madrid e degli attacchi ricevuti da parte della stampa spagnola Gareth Bale non ci sta e in una intervista al Times si scaglia contro la stampa spagnola che non lo ha quasi mai lasciato in pace nella sua esperienza al Real Madrid. «Credo che quello che abbia dato fastidio alla stampa è che non mi sono comportato come pensavano che avrei dovuto fare, ma la verità è che non cambierei per nulla al mondo. Non lascerò che sia la stampa a cambiare la mia vita o il mio modo di fare le cose o di vedere il mondo. Per questo mi hanno attaccato più di altri, ma l’ho accettato. Parlo spagnolo sufficientemente bene da potermi difendere e capisco tutto quello che mi succede intorno. Quello che dava fastidio alla ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Garethha parlato del suo periodo al Real Madrid e degli attacchi ricevuti da parte dellaGarethnon ci sta e in una intervista al Times si scaglia contro lache non lo ha quasi mai lasciato in pace nella sua esperienza al Real Madrid. «Credo che quello che abbia dato fastidio allaè che non mi sono comportato come pensavano che avrei dovuto fare, ma la verità è che non cambierei per nulla al mondo. Non lascerò che sia laa cambiare la mia vita o il mio modo di fare le cose o di vedere il mondo. Per questo mi hanno attaccato più di altri, ma l’ho accettato. Parlo spagnolo sufficientemente bene da potermi difendere e capisco tutto quello che mi succede intorno. Quello che dava fastidio alla ...

Advertising

bale_rob11 : @SHIBALOVERR I veri fratelli, non come San Marino, il peggior traditore - bale_rob11 : @gipsylenu I fake italiani, non ci possiamo fidare di loro - nzlmtt : Ma non potevano mandare Julio Iglesias a cantare se mi lasci non bale? #Eurovision #escita - crisisx94 : @FBiasin @FrancescoOrdine Certo, basterebbe pure che non arrivasse, prima, il Real a spendere i 100 per Bale e, poi… - 91RVEROAD : @W1LDFLOVER SI MA SE ME LO DITE TU E BEA NON BALE -