Ansia e lacrime, i tifosi caricano il Milan: 'Pioli, fai come con la Lazio...' (Di domenica 23 maggio 2021) Atalanta - Milan è in pochi caratteri. Una frase su Twitter. Un sentimento comune scritto da un utente ma pensato da altri centinaia: 'Comunque vada stasera piangeremo. Sta a voi, ragazzi, decidere ... Leggi su gazzetta (Di domenica 23 maggio 2021) Atalanta -è in pochi caratteri. Una frase su Twitter. Un sentimento comune scritto da un utente ma pensato da altri centinaia: 'Comunque vada stasera piangeremo. Sta a voi, ragazzi, decidere ...

Advertising

sportli26181512 : Ansia e lacrime, i tifosi caricano il Milan: 'Pioli, fai come con la Lazio...': Ansia e lacrime, i tifosi caricano… - Fernando1MP : @Profeta_Baruc Además de otras como: 'Adesso lasciami credere che questo sia reale E sento l'ansia che sale Bevo le… - KOROLRXZNI : Adesso lasciami credere che questo sia reale che sento l'ansia che sale, bevo le lacrime amare ti prego lasciami pe… - L1ghtsUp_ : @F4KE_L0V3 LA SITUAZIONE ERA UN CAOS IO IN PEDI CHE GIRAVO PER IL SALOTTO IL LACRIME IL CANE CHE CORREVA MIA SOR… - fookin_avocadoh : non ci siamo soffermati abbastanza su vic e thomas in lacrime per l’ansia… I FELT YOU?? #maneskin -