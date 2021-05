Aggredito 15 giorni fa, migrante si suicida a Torino impiccandosi con le lenzuola (Di domenica 23 maggio 2021) Un giovane di 23 anni originario della Guinea si è tolto la vita questa notte nel Cpr di corso Brunelleschi a Torino. Si trovava in isolamento per motivi sanitari a tutela della salute degli altri ospiti si è impiccato usando le lenzuola in dotazione nella sua camera. Il 23enne era a Torino dopo che aveva subito una aggressione a Ventimiglia (Imperia) lo scorso 9 maggio da 3 persone subito identificate e denunciate alla polizia. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 23 maggio 2021) Un giovane di 23 anni originario della Guinea si è tolto la vita questa notte nel Cpr di corso Brunelleschi a. Si trovava in isolamento per motivi sanitari a tutela della salute degli altri ospiti si è impiccato usando lein dotazione nella sua camera. Il 23enne era adopo che aveva subito una aggressione a Ventimiglia (Imperia) lo scorso 9 maggio da 3 persone subito identificate e denunciate alla polizia.

