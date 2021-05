«Wolf cut»: è il nuovo taglio capelli per l’estate a metà tra mullet e shag (Di sabato 22 maggio 2021) Se avete una forte personalità, se il vostro animo è quello di una rocker, se siete nostalgiche degli anni Settanta e se i vostri idoli sono David Bowie e Debbie Harry dei Blondie, abbiamo il taglio capelli che fa per voi: segnatevi il nome di wolf cut. Con boom di video dedicati su TikTok e fotografie di look su Pinterest, il wolf cut è un’acconciatura ibrida, che mette insieme le caratteristiche di due dei tagli capelli più ribelli e grintosi, ossia il mullet e lo shag. Risultato? Un taglio capelli medio o medio-lungo (non ci sono regole precise in tal senso), molto scalato e con frangia a tendina extra long. Un taglio da portare rigorosamente in versione arruffata e messy, come se vi foste scatenate per ore a un concerto rock. Leggi su vanityfair (Di sabato 22 maggio 2021) Se avete una forte personalità, se il vostro animo è quello di una rocker, se siete nostalgiche degli anni Settanta e se i vostri idoli sono David Bowie e Debbie Harry dei Blondie, abbiamo il taglio capelli che fa per voi: segnatevi il nome di wolf cut. Con boom di video dedicati su TikTok e fotografie di look su Pinterest, il wolf cut è un’acconciatura ibrida, che mette insieme le caratteristiche di due dei tagli capelli più ribelli e grintosi, ossia il mullet e lo shag. Risultato? Un taglio capelli medio o medio-lungo (non ci sono regole precise in tal senso), molto scalato e con frangia a tendina extra long. Un taglio da portare rigorosamente in versione arruffata e messy, come se vi foste scatenate per ore a un concerto rock.

_theadlt : so I did cut my hair HAHAHAHAHAHAHA ito a wolf cut shet HSHDHSHSHSHSHS - 7IMINGUK : mi sono tagliata i capelli come fanno su tiktok, tipo il wolf cut ???? non sono venuti per niente male - julsxhrry : ho fatto il wolf cut di tik tok, non è cambiato assolutamente nulla - maraloveskookie : @97SBODYART IO A CAUSA SUA MI DEVO TAGLIARE I CAPELLI PERCHÉ GIUSTAMENTE DA COGLIONA HO DETTO A MEZZO MONDO 'SE APR… - maraloveskookie : se la canzone la apre jungkook mi faccio il wolf cut basta #ButterToday -

