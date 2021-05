Una manina cristiana sul testo di Giuseppe Flavio (Di domenica 23 maggio 2021) Al protagonista dei Masnadieri di Schiller, Karl Moor, la lettura di Plutarco suggerisce il disprezzo verso la propria epoca, priva di grandi uomini: un amico gli consiglia di leggere allora Giuseppe Flavio. La proposta dimostra acido pregiudizio verso l’autore antico, che non è particolarmente celebre, ma che ha richiamato in epoche diverse l’attenzione della cultura. Il corpus delle sue opere è ampio, e affronta temi controversi: domina, naturalmente, l’ampio racconto di quella che i romani chiamarono «Guerra giudaica», ma per … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 23 maggio 2021) Al protagonista dei Masnadieri di Schiller, Karl Moor, la lettura di Plutarco suggerisce il disprezzo verso la propria epoca, priva di grandi uomini: un amico gli consiglia di leggere allora. La proposta dimostra acido pregiudizio verso l’autore antico, che non è particolarmente celebre, ma che ha richiamato in epoche diverse l’attenzione della cultura. Il corpus delle sue opere è ampio, e affronta temi controversi: domina, naturalmente, l’ampio racconto di quella che i romani chiamarono «Guerra giudaica», ma per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Una manina Capaci, Falcone e l'importanza di un'''intelligenza collettiva'' ...che "Riina era stato accompagnato per la manina in quelle stragi". C'era dell'altro dunque e a distanza di 29 anni dalla strage è fondamentale chiedersi il perché di quei fatti" , ha affermato. Una ...

Mollicone (FDI): 'Bene Moles ma 'manina gialla' ha tagliato 30 milioni per Editoria AgenPress . 'Moles ha raccolto l'appello trasversale, dove FDI è stata in prima fila tra i proponenti, per le misure sull'editoria nel dl Sostegni bis ma una 'manina gialla' ha tagliato di 30 milioni di euro il rifinanziamento del credito d'imposta. Il Movimento 5 Stelle, o quel che ne rimane, si conferma una forza contraria alle imprese editoriali ...

Una manina cristiana sul testo di Giuseppe Flavio | il manifesto Il Manifesto Dillard, righe di parole per cercare le crepe nel firmamento «Ho sognato che Dio mi chiedeva di scrivere una recensione favorevole per la sua creazione» confessò Charles Simic (Il mostro ama il suo labirinto). E Anne Dillard lo ha fatto per tutta la vita. Nata ...

L’Atletico Madrid vince l’11ª Liga in una stagione ricca di emozioni L'Atletico Madrid vince la sua 11ª Liga al termine di una stagione folle tra dominio e sofferenza che riporta il titolo dopo sette anni.

