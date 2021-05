Tamponi salivari, primi test su studenti e “analisi on the road” (Di sabato 22 maggio 2021) Sono Tamponi salivari molecolari, non antigenici rapidi, per intercettare il coronavirus Sars-CoV-2. I classici test, che devono essere inviati in laboratorio per essere processati e analizzati. A meno a che il laboratorio non si riesca a 'rimpicciolirlo' e a portarselo dietro in una valigetta. E' la via scelta da un team di scienziati, che ha deciso di sondare una strategia per poter eseguire i Tamponi e ottenere i risultati direttamente 'on the road'. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 22 maggio 2021) Sonomolecolari, non antigenici rapidi, per intercettare il coronavirus Sars-CoV-2. I classici, che devono essere inviati in laboratorio per essere processati e analizzati. A meno a che il laboratorio non si riesca a 'rimpicciolirlo' e a portarselo dietro in una valigetta. E' la via scelta da un team di scienziati, che ha deciso di sondare una strategia per poter eseguire ie ottenere i risultati direttamente 'on the'. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi salivari Covid - 19, per i test salivari ok dal ministero - Speciale Coronavirus ... per i test salivari ok dal ministero Sì ai test salivari dal Ministero della Salute: hanno una buona attendibilità, sono molto maneggevoli e dunque indicati in carenza di tamponi, su anziani e ...

Coronavirus Covid - 19: Cauda (Gemelli) al Sir, 'in questa fase servono responsabilità e ottimismo' Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno c'è un numero di tamponi superiore ma soprattutto ci ... la vaccinazione a partire dai 12 anni, il secondo è l'impiego di test salivari che rendono più ...

Tamponi salivari, ecco la circolare per equipararli ai molecolari Il Fatto Quotidiano Lombardia zona bianca, da quando? Servono tre settimane con casi al di sotto della soglia dei 50 ogni cento mila abitanti per l’abolizione del coprifuoco. In calo il numero dei ricoverati e dei morti ...

Scuole sicure, screening concluso Concluso a Bollate lo “Screening scuole sicure” coordinato e condotto dall’Università degli studi di Milano, un’iniziativa promossa e finanziata dalle casse comunali portata in tutte le scuole cittadi ...

