Sampdoria-Parma le formazioni uffciali

(Di sabato 22 maggio 2021)si sfidano nell’ultima giornata di campionato senza obiettivi. Diverse le rotazioni da entrambe le parti, con spazio a tanti giovani. Queste leufficiali:(4-3-3): Letica; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Jankto; Leris, Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri.(3-5-2): Sepe; Dierckx, Valenti, Bani; Laurini, Hernani, Brugman, Kosznovszky, Busi; Gervinho, Cornelius. All. D’Aversa. Foto: Sito Comune Genova L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultima giornata di Serie A. Va in scena la sfida fra Sampdoria e Parma, due formazioni senza più obiettivi stagionali. Buonasera amici di Sportparma, siamo arrivati alla fine del campionato di serie A: a partire dalle 20,45 seguiremo la diretta testuale di Sampdoria-Parma, ultima di campionato e ultima in serie A per ...