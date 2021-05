SailGp | Burling si prepara alle Olimpiadi e rinuncia a Taranto

(Di sabato 22 maggio 2021) Dopo Ben Ainslie, anche Peterfa sapere che non sarà aldi. Lo skipper della squadra neozelandese, fresco vincitore della Coppa America, parteciperà insieme al trimmer Blair Tukeprossimedi Tokyo e deve quindi iniziare lazione. Il duo-Tuke salterà anche la tappa inglese di Plymouth (17-18 luglio). A bordo dell’F50 neozelandese saliranno così tre nuovi atleti: lo svizzero Arnaud Psarofaghis, l’australiano James Wierzbowski e il velista olimpico neozelandese Jason Saunders. Andy Maloney e Josh Junior che hanno appena vinto la Finn Gold Cup e fanno già parte del team, assumeranno il ruolo di leadership andando a prendere il posto die Tuke. “Anche se ovviamente preferiremmo competere in ...

Team NZL con Peterha concluso al quinto posto. L'incrocio visto da bordo di Team JPN (courtesy Sail - World): Gli hi - lights di day 2: Ma questopiace o no? Più che una regata velica ...I team del Sail GP 2021 AustraliaTeam con Tom Slingsby al timone, campione in carica; Great BritainTeam con Ben Ainslie; New ZealandTeam con Petere Blair Tuke; USA ...Attesa a Taranto per la seconda tappa del SailGp, la competizione di livello mondiale tra i catamarani volanti F50, che vedrà in gara i migliori velisti della scena internazionale, da Ben Ainsle a Pet ...