Nuoto | Benedetta Pilato | 16 anni | è record del mondo nei 50 rana

Leggi su bergamonews

(Di sabato 22 maggio 2021) Ha 16, è di Taranto e da oggi entra nella storia:ha stabilito ildelnei 50agli Europei dia Budapest.ha nuotato in 29?30 nella semifinale stabilendo il nuovo primato mondiale della distanza. Il precedente, 29?40, apparteneva alla statunitense Lilly King. Nella batteria di sabato mattina, 22 maggio,aveva ottenuto ilitaliano e mondiale juniores nuotando in 29”50, a due centesimi daleuropeo. Un tempo migliorato di due decimi nella finale. “Non me lo aspettavo, sono contentissima. Non pensavo di fare un tempo simile in semifinale, ancora non ho realizzato che ho fatto ildel ...