Morte ambasciatore Attanasio: arrestati alcuni sospettati, (Di sabato 22 maggio 2021) Ci sono sospetti che sono stati arrestati e vengono interrogati, ha annunciato il presidente congolese Félix Tshisekedi. Citato dal quotidiano del Paese Actualité, Tshisekedi ha evocato una possibile rete: Sono 'coupeurs de route' organizzati in bande e hanno sicuramente dei protettori. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 22 maggio 2021) Ci sono sospetti che sono statie vengono interrogati, ha annunciato il presidente congolese Félix Tshisekedi. Citato dal quotidiano del Paese Actualité, Tshisekedi ha evocato una possibile rete: Sono 'coupeurs de route' organizzati in bande e hanno sicuramente dei protettori. L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH| In Congo sono stati arrestati alcuni sospettati sospetti per la morte dell'ambasciatore italiano Attanasio.… - fattoquotidiano : Luca Attanasio, arrestati in Congo alcuni sospettati per la morte dell’ambasciatore. Il presidente: “Dietro c’è un’… - MediasetTgcom24 : Congo, il presidente: 'Primi arresti per la morte dell'ambasciatore italiano' #lucaattanasio… - zazoomblog : Morte ambasciatore Attanasio: arrestati alcuni sospettati - #Morte #ambasciatore #Attanasio: - mlpedo1 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH| In Congo sono stati arrestati alcuni sospettati sospetti per la morte dell'ambasciatore italiano Attanasio. Il pr… -