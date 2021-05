Moni Ovadia attacca Israele: 'Sta infliggendo un vero orrore ai palestinesi' (Di sabato 22 maggio 2021) L'attore e scrittore ebreo Moni Ovadia è stato sempre critico e sferzante nei confronti di Israele per quello che sta accadendo a Gaza, e anche oggi non è stato da meno, attaccando duramente la ... Leggi su globalist (Di sabato 22 maggio 2021) L'attore e scrittore ebreoè stato sempre critico e sferzante nei confronti diper quello che sta accadendo a Gaza, e anche oggi non è stato da meno,ndo duramente la ...

reteanimalista : I territori rubati ai palestinesi risarcimento per gli ebrei. Con Moni Ovadia, sempre - globalistIT : L'atto di accusa dell'artista ebreo che non accetta i metodi israeliani e sta dalla parte degli oppressi, ossia i p… - 2021Adesso : - dievve : Milano, Moni Ovadia in piazza per il popolo palestinese - franca705 : RT @Misurelli77: Adesso,chiamate lui antisemita se avete coraggio... 'Io sono ebreo, ma le vittime sono i palestinesi abbandonati da tutt… -