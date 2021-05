Milano | narcotizza studentessa 21enne con un caffé e la violenta al finto stage | arrestato imprenditore Almeno altre 4 vittime

(Di sabato 22 maggio 2021) adurante undi lavoro:Antonio Di Fazio,. Avrebbeto una giovane, ne ha abusato e poi ha scattato alcune fotografie per documentare il ...

Advertising

fattoquotidiano : Narcotizza e violenta studentessa, arrestato a Milano imprenditore farmaceutico: “La vittima ha perso i sensi dopo… - repubblica : Narcotizza una studentessa di 21 anni e la violenta, arrestato un imprenditore del settore farmaceutico - TgLa7 : Narcotizza una giovane studentessa, ne abusa e poi la fotografa. Arrestato un imprenditore farmaceutico di Milano - Alessan04138070 : RT @ElioLannutti: Narcotizza e violenta studentessa, arrestato imprenditore a Milano. Per inquirenti è “uno stupratore seriale, ci sono alt… - Mauro5514 : RT @surianof: Narcotizza, violenta e fotografa stagista: il manager arrestato potrebbe aver abusato di altre donne via @fanpage https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano narcotizza

Nella galleria fotografica trovata nel telefono dell'imprenditore arrestato a, evidenzia l'agenzia Ansa, per violenza sessuale ai danni di una studentessa di 21 anni sono state trovate ...Gli investigatori invitano tutti coloro che hanno incontrato l'imprenditore, accusando successivamente uno stato d'incoscienza, a contattare immediatamente i Carabinieri della CompagniaPorta ...E’ successo ieri mattina, venerdì 21 maggio, a Milano: i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Porta Monforte, hanno arrestato un 50enne, amminist ...Finge uno stage di lavoro, poi narcotizza e abusa di una studentessa. Antonio Di Fazio, imprenditore, avrebbe narcotizzato una giovane studentessa, abusato di lei poi scattato alcune fotografie per do ...