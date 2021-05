Luca Attanasio: arrestati dei sospetti per la morte dell’ambasciatore, di Iacovacci e di Milambo in Congo (Di sabato 22 maggio 2021) Ci sarebbero stati alcuni arresti nelle indagini sulla morte di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo ucciso lo scorso febbraio. Insieme al diplomatico 44enne sono morti nell’agguato anche il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo. A riferire gli sviluppi nel caso, il presidente Congolese Félix Tshisekedi, il quale ha riferito che ci sarebbe una banda criminale dietro l’attentato che ha ucciso Attanasio mentre viaggiava con una delegazione del Programma alimentare mondiale. arrestati alcuni sospettati dell’assassinio di Luca Attanasio “Ci sono sospetti che sono stati arrestati e vengono ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 22 maggio 2021) Ci sarebbero stati alcuni arresti nelle indagini sulladi, l’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica delucciso lo scorso febbraio. Insieme al diplomatico 44enne sono morti nell’agguato anche il carabiniere Vittorioe l’autista Mustapha. A riferire gli sviluppi nel caso, il presidentelese Félix Tshisekedi, il quale ha riferito che ci sarebbe una banda criminale dietro l’attentato che ha uccisomentre viaggiava con una delegazione del Programma alimentare mondiale.alcuni sospettati dell’assassinio di“Ci sonoche sono statie vengono ...

Advertising

fattoquotidiano : Luca Attanasio, arrestati in Congo alcuni sospettati per la morte dell’ambasciatore. Il presidente: “Dietro c’è un’… - RaiNews : #Attanasio è stato assassinato insieme al carabiniere di scorta Iacovacci e all'autista del Programma alimentare mo… - LaStampa : Primi arresti in Congo per l'omicidio dell'ambasciatore Luca Attanasio - SmorfiaDigitale : Congo, arrestati sospetti per l'assassinio dell'ambasciatore Luca Attanasio - BotCongo : RT @bizcommunityit: Congo, arrestati sospetti per l'assassinio dell'ambasciatore Luca Attanasio -