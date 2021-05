LIVE Musetti-Tsitsipas 6-4 3-4 | ATP Lione in DIRETTA | controbreak dell’azzurro che riapre il secondo set!

(Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 DIFESA DI! Il greco attacca la rete e prima fa un miracolo con la volée di rovescio e poi para con quella di diritto. 0-15 Diritto diagonale in contropiede di: altra partenza ad handicap nel turno di servizio. 3-4 BREAK!!! DIRITTO PROFONDISSIMO30-40 PALLA BREAK! Errore diin uscita dal servizio. 30-30 Si ferma sul nastro il rovescio ditroppo distante dalla riga di fondo. 15-30 Diritto diagonale profondo di. 15-15 Gran giocata di rovescio. 15-0 Servizio e diritto lungolinea diche chiude a rete con la volée di rovescio. 2-4 Bravo ...

Advertising

SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #ATPLyon #semifinale #Tsitsipas reagisce subito e si riprende il #break su #Musetti, ora con… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #ATPLyon #semifinale Primo momento decisivo del match con #Musetti che nel #secondoset contr… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #ATPLyon #semifinale #Musetti si aggiudica il #primoset con #Tsitsipas 6-4! #live - zazoomblog : LIVE – Musetti-Tsitsipas 5-4 semifinale Atp Lione 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Tsitsipas #semifinale… - Ilsuperbo89 : RT @mario_guermandi: A chi ama lo sport ed il Tennis.... #musetti on fire a Lione...... spettacolo puro contro Tsitsipas ... live su Super… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Musetti

Spicca anche la presenza di Lorenzo, reduce dall'ottima settimana a Lione, che proverà a ... constreaming disponibile sul sito e sulla pagina Facebook ufficiali dell'emittente menzionata.Sfida dalla difficoltà specifica elevatissima per, considerando il valore indiscutibile di ... constreaming disponibile sul sito ufficiale dell'emittente e attraverso la piattaforma ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.33 Restate con noi dunque! Tra poco si comincia a Lione. 13.32 Leggero ritardo per la prima semifinale maschile che vedrà protagonista l'azzurro. In campo ...Dove vedere Musetti - Tsitsipas Atp Lione, streaming gratis e diretta tv in chiaro Supertennis? Il match Musetti - Tsitsipas sarà visibile dalle ore 14 su Supertennis (canale 224 del telecomando ..