Insulti omofobi da parte dei vigili, l'assessore Giusta dal commerciante per esprimere solidarietà (Di sabato 22 maggio 2021) Il delegato ai diritti, Marco Giusta, si è presentato nel tardo pomeriggio al negozio di Alessio Cusumano per esprimere la sua solidarietà

Ultime Notizie dalla rete : Insulti omofobi Federica Carta lancia il singolo arcobaleno 'Tocca a me' Alcuni insulti omofobi accompagnano le prime immagini della clip che diventa uno specchio sulla realtà più cruda, tra forme di discriminazione e violenza. Ma la generazione genderless e ...

Prometeo Gallery inaugura un secondo spazio a Milano Così Lame (2021), il lavoro che dà il titolo alla mostra, una serie di 49 opere su tela, è un inventario di insulti omofobi italiani declinati nelle varie forme dialettali, di cui molti conoscono il ...

Sassarese rifiuta di esser ripreso e subisce insulti omofobi Agenzia ANSA Torino, vigile lo chiama ricchi*ne e poi lo denuncia per essersi sentito rispondere “ci sarai tu” « Sentirsi chiamare “ricchi*ne e sfigato” da un poliziotto della municipale. Nel 2021, non nel 1970. Ti ferma perché non hai fatto niente, non stai commettendo nessun genere di reato, e dopo che ti dà ...

Federica Carta lancia il singolo arcobaleno “Tocca a me” ROMA - Federica Carta è pronta a farsi portavoce di un nuovo importante messaggio sociale. Dopo aver cantato di cyberbullismo, body positivity e ...

