Il secondo "tolgo il disturbo" di Buffon (Di sabato 22 maggio 2021) Le due scene si assomigliano così tanto che potrebbero anche essere sovrapponibili. In entrambe l'uomo con i guantoni si avvicina a passo svelto ai suoi compagni. Li abbraccia tutti, uno dopo l'altro. Prende le loro teste fra le mani, sussurra qualcosa nelle loro orecchie, stampa le sue labbra sulle loro fronti, sulle loro guance. Poi alza al cielo la Coppa Italia mentre il resto della squadra si mette a danzare intorno a lui come all'ombra di un totem. Le uniche differenze fra quelle notti distanti tre anni sono il colore della sua maglia, non più un'indefinita tonalità di blu ma un giallo pieno, e la sua faccia. Perché sotto quegli zigomi più marcati, sotto quelle rughe più profonde, la sofferenza ha lasciato spazio alla rassegnazione. In questi giorni Gianluigi Buffon ha salutato la Juventus. Per la seconda volta. Due addii copiati l'uno sopra l'altro con la carta ...

Ultime Notizie dalla rete : secondo tolgo #BARVxL: L'amore (parte 6/11) ... almeno mi tolgo un po' di questi cattivi pensieri, o forse aumenteranno considerando quello che ... il secondo aborto però fu il più critico, una specie di male si era mangiato il feto, mancava poco ...

Serie B: c'è Gigi Buffon nel futuro del Monza? ... 43 anni, aveva dato ufficialmente l'addio alla Juve, non senza qualche polemica: "tolgo il ... Per il Monza, che da neo promossa ha chiuso il campionato di B al secondo posto, sarebbe stata la seconda ...

