Il cyber esercito libico alza il tiro e attacca gli USA La reazione dell’ambasciata

(Di sabato 22 maggio 2021) Someone’s trying to fool you: Here’s a timely example of disinformation spotted among Libyan users. This false post was sent as an image — NOT a link or an embed to the US Embassy Twitter account. Why? Because no such tweet exists. #Libya pic.twitter.com/1WUVLDZX16 — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) May 21, 2021 A pochi giorni di distanza dalla nomina dell’ambasciatore americano in Libia, Richard Norland, come (anche) inviato speciale degli Stati Uniti, avviene un fatto sottovalutato dalla gran parte dei giornalisti libici, abituati a navigare nel mare di fake news quotidiano, ma che rappresenta un salto di qualità nella guerra cibernetica condotta da quello che viene definito “l’elettronico” di Tripoli e Bengasi. Se in passato infatti venivano coinvolti in questa guerra mediatico-elettronica unicamente esponenti del governo di accordo di unità ...