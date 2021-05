Ginnastica | Simone Biles torna in gara! Stanotte gli US Classic | rientro di Hernandez e Memmel

Leggi su oasport

(Di sabato 22 maggio 2021) Sono passati più di diciannove mesi dall’ultima gara di: 13 ottobre 2019, Finale di Specialità al corpo libero dei Mondiali. La dominatrice indiscussa dellaartistica trionfava in maniera perentoria, conquistava la quinta medaglia d’oro di quella rassegna (non salì sul gradino più alto del podio soltanto alle parallele) e diventava l’atleta più vincente della storia in ambito iridato. È trascorso oltre un anno e mezzo, l’emergenza sanitaria ha cancellato tutte le gare americane del 2020 e in ambito internazionale non ci sono stati sostanzialmente eventi., però,tornerà finalmente in gara. Lo farà agli US, tradizionale competizione a stelle e strisce che funge anche come preparazione ai Campionati Nazionali di fine ...