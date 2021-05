Falcone | Balsamo Onu | ‘Recupero beni illeciti strumento fondamentale per lotta ai boss’ 3

Leggi su ildenaro

(Di sabato 22 maggio 2021) (Adnkronos) – Questa risoluzione – alla cui elaborazione hanno contribuito per l’Italia un diplomatico (Luigi Ripamonti) e un magistrato (Antonio) – “intende colpire con energia le organizzazioni criminali che sfruttano illegalmente il fenomeno migratorio, programmando l’adeguamento di tutte le legislazioni nazionali, la cooperazione giudiziaria e lo sviluppo di efficaci indagini finanziarie”. “Al tempo stesso, la risoluzione proposta esprime un forte impegno della comunità internazionale per rafforzare la tutela del diritto alla vita, del diritto a non essere sottoposti a tortura e trattamenti inumani e degradanti, e più in generale dei diritti umani dei migranti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.