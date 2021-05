F1, GP Monaco 2021. Charles Leclerc da infarto! Ferrari in pole position, poi si schianta alle Piscine (Di sabato 22 maggio 2021) La Ferrari torna in pole position! Charles Leclerc ha realizzato il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco 2021. Il monegasco ha preceduto Max Verstappen (Red Bull), che lo accompagnerà in prima fila. Solo settimo Lewis Hamilton. Nel finale lo stesso Leclerc ha pesantemente danneggiato la sua monoposto andando a sbattere alla chicane delle Piscine. Q1 – Mick Schumacher viene eliminato prima ancora dell’inizio della sessione, poiché i meccanici della Haas non riescono a riparare la vettura in tempo dopo il botto al Casino in conclusione della FP3. Il tedesco dovrà quindi scattare dal fondo della griglia. La notizia è rappresentata dal “taglio” di Fernando Alonso, che non va oltre il 17° tempo, certificando le ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Latorna inha realizzato il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio di. Il monegasco ha preceduto Max Verstappen (Red Bull), che lo accompagnerà in prima fila. Solo settimo Lewis Hamilton. Nel finale lo stessoha pesantemente danneggiato la sua monoposto andando a sbattere alla chicane delle. Q1 – Mick Schumacher viene eliminato prima ancora dell’inizio della sessione, poiché i meccanici della Haas non riescono a riparare la vettura in tempo dopo il botto al Casino in conclusione della FP3. Il tedesco dovrà quindi scattare dal fondo della griglia. La notizia è rappresentata dal “taglio” di Fernando Alonso, che non va oltre il 17° tempo, certificando le ...

Advertising

SkySportF1 : ?? LECLERC IN POOOOLE POSITION? ?? Poi va a muro e il #Q3 finisce prima I risultati ? - SkySportF1 : ?? Verstappen miglior tempo a Monaco nelle #FP3 ?? Ferrari super competitive. Alle 15 la qualifica LIVE su Sky Sport… - SkySportF1 : ?? Verstappen davanti alle Ferrari nelle #FP3 ? Incidente per Mick Schumacher nel finale I risultati ?… - flamminiog : RT @Eurosport_IT: POLE COL BOTTO PER LECLERC ???? Il monegasco riporta la rossa ad una pole position che mancava dal GP di Messico 2019: qua… - GioelePaglia : RT @Eurosport_IT: POLE COL BOTTO PER LECLERC ???? Il monegasco riporta la rossa ad una pole position che mancava dal GP di Messico 2019: qua… -