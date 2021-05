Europei Nuoto: Pilato da urlo, a 16 anni record mondiale nei 50 rana. Paltrinieri - Detti argento e bronzo negli 800 (Di sabato 22 maggio 2021) Impresa storica di Benedetta Pilato ai Campionati Europei di Budapest di Nuoto. L'azzurra infatti in semifinale ha stabilito il record del mondo assoluto nei 50 rana col tempo di 29'30. La 16enne ... Leggi su leggo (Di sabato 22 maggio 2021) Impresa storica di Benedettaai Campionatidi Budapest di. L'azzurra infatti in semifinale ha stabilito ildel mondo assoluto nei 50col tempo di 29'30. La 16enne ...

Agenzia_Ansa : L'azzurra Simona Quadarella si conferma campionessa europea dei 1500 stile libero. A Budapest, la nuotatrice romana… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO EUROPEI: RECORD DEL MONDO DI BENEDETTA PILATO La sedicenne nuota la semifinale dei 50 rana in 29''3… - Coninews : GREG & GABRY, DI NUOVO INSIEME SUL PODIO! ?? Gregorio #Paltrinieri e Gabriele #Detti sono ARGENTO ?? e BRONZO ?? negl… - Sport_Fair : L'Italia chiude in bellezza la penultima giornata di sfide agli Europei di #Budapest2021: bronzo per la staffetta 4… - craone76 : RT @Gazzetta_it: #Europei di #nuoto: Pilato, record del mondo nei 50 rana -