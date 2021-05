DIRETTA Giro d’Italia, Monte Zoncolan LIVE: undici in fuga, sta per iniziare la Forcella di Monte Rest (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Giro d’Italia 2021 14.41 Damiano Caruso si è portato sulla ruota di Alexander Vlasov. 14.38 La Forcella di Monte Rest misura 10,5 chilometri e ha una pendenza media del 5,9%. 14.35 Problema meccanico per Bauke Mollema, il quale cambia bici. 14.34 Ci stiamo avvicinando alla prima salita di giornata: la Forcella di Monte Rest. 14.31 Siamo entrati negli ultimi 80 chilometri. 14.29 Il vantaggio dei fuggitivi sta pian piano aumentando dato che nessuno vuolo dare una mano all’Astana. 14.26 Ricordiamo la composizione del gruppo al comando, sono in undici: Andrii Ponomar (Androni Giocattoli Sidermec), Jan Tratnik (Bahrain ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA2021 14.41 Damiano Caruso si è portato sulla ruota di Alexander Vlasov. 14.38 Ladimisura 10,5 chilometri e ha una pendenza media del 5,9%. 14.35 Problema meccanico per Bauke Mollema, il quale cambia bici. 14.34 Ci stiamo avvicinando alla prima salita di giornata: ladi. 14.31 Siamo entrati negli ultimi 80 chilometri. 14.29 Il vantaggio dei fuggitivi sta pian piano aumentando dato che nessuno vuolo dare una mano all’Astana. 14.26 Ricordiamo la composizione del gruppo al comando, sono in: Andrii Ponomar (Androni Giocattoli Sidermec), Jan Tratnik (Bahrain ...

SkySportF1 : ?? FERRARI ANCORA DAVANTI (-37' ?? #FP3) ?? Doppio giro di lancio per le Mercedes LIVE ? - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia Monte Zoncolan LIVE: undici in fuga il loro vantaggio si aggira attorno ai 7’20” - #DIRETTA… - ozneretjo : RT @MichGPS: #rivadelGarda in diretta. Ha appena smesso di piovere e che bello non c’è un giro nessuno....wowww #lavorounapassione #rilievi… - CIWRC : 5/5 per @Pede e Tomasi al #RallydelSalento ?? Tra pochissimo la diretta dal secondo giro sulla PS Ciolo, start 13:47… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2021 tappa di oggi in DIRETTA: undici all’attacco tira l’Astana - #d’Italia #tappa #DIRETTA:… -