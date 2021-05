Covi, in Gran Bretagna cresce la curva di contagi: +10% in una settimana (Di sabato 22 maggio 2021) Torna a crescere la curva dei casi di Covid-19 in Gb: nelle ultime 24 ore, il Regno Unito ha registrato 2.694 nuovi casi, 17.410 nell’ultima settimana, il 10% in più rispetto ai precedenti 7 giorni.La notizia nel giorno in cui l’Inghilterra ha raggiunto i 50 milioni di dosi di vaccino anti-Covid inoculate, 60 milioni in tutto il Regno Unito. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 22 maggio 2021) Torna are ladei casi did-19 in Gb: nelle ultime 24 ore, il Regno Unito ha registrato 2.694 nuovi casi, 17.410 nell’ultima, il 10% in più rispetto ai precedenti 7 giorni.La notizia nel giorno in cui l’Inghilterra ha raggiunto i 50 milioni di dosi di vaccino anti-d inoculate, 60 milioni in tutto il Regno Unito.

Advertising

Acquis_view : Volata imperiosa di Schmid. L'ha presa in testa, si è fatto affiancare ma ne aveva semplicemente di più rispetto a… - LuchettaMattia : Peccato per Alessandro Covi. Ha corso alla grande oggi ma ne ha trovato uno più forte di lui. Ci saranno altre occa… - LuchettaMattia : Un nome per la fuga davanti: Alessandro Covi. Gran talento, l'anno scorso qualche sprazzo poi il COVID, quest'anno… - Mirith_ : RT @Adm3456rrr: @Mirith_ ????Ricirdati un gran pennello,come quello della pubblicità di marca 'Cinghiale'???? Pensavo tra me e me :In questo… - Adm3456rrr : @Mirith_ ????Ricirdati un gran pennello,come quello della pubblicità di marca 'Cinghiale'???? Pensavo tra me e me :In… -