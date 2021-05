Contrazione in organico e scomparsa della cattedra orario esterna | il docente viene dichiarato soprannumerario e perde la titolarità nella scuola

Advertising

orizzontescuola : Contrazione in organico e scomparsa della cattedra orario esterna: il docente viene dichiarato soprannumerario e pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Contrazione organico

Orizzonte Scuola

La bruscaha avuto giocoforza conseguenze finanziarie: il fatturato del ramo si è ... malgrado il ricorso al lavoro ridotto le ditte si sono viste costrette a tagliare l'del 20%. A ...... come stabilito nella succitata normativa, riguarda le seguenti categorie di docenti: ? docenti soprannumerari, dichiarati tali in seguito anell'della scuola di titolarità. ...Nascono meno bambini, diminuiscono gli alunni nelle scuole toscane. L’onda lunga del calo demografico si riflette sulle iscrizioni: a settembre ci saranno in Toscana circa seimila alunni in meno rispe ...Il colosso telefonico ha chiuso il periodo in esame con ricavi ed Ebitda in contrazione, ma superiori al consensus degli analisti. In decisa diminuzione l’indebitamento.