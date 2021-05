Centrosinistra: Emiliano, ‘da soli non si va da nessuna parte, Pd sia partito popolare’ (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Vi seguo con speranza. Fate politica in modo allegro. Non mostrate timore e cerchiamo anche nei piccoli comuni di costruire alleanze perché in democrazia la cosa principale è avere degli alleati: da soli non si va da nessuna parte. Prossima significa insieme, con degli alleati, alle volte difficili da gestire, ma anche questo in partito ci vuole. Bisogna studiare e lottare, vincere le elezioni”. Lo ha detto Michele Emiliano, Presidente Puglia nel corso dell’evento le “Parole che non ti aspetti” organizzato dalla rete “Prossima”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Vi seguo con speranza. Fate politica in modo allegro. Non mostrate timore e cerchiamo anche nei piccoli comuni di costruire alleanze perché in democrazia la cosa principale è avere degli alleati: danon si va da. Prossima significa insieme, con degli alleati, alle volte difficili da gestire, ma anche questo inci vuole. Bisogna studiare e lottare, vincere le elezioni”. Lo ha detto Michele, Presidente Puglia nel corso dell’evento le “Parole che non ti aspetti” organizzato dalla rete “Prossima”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

