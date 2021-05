Canottaggio, Coppa del Mondo Lucerna 2021: salgono a dieci gli equipaggi azzurri in Finale A (Di sabato 22 maggio 2021) Nella sessione mattutina della seconda giornata della seconda tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio vanno in scena gli ultimi ripescaggi, le semifinali e le Finali di consolazione dal 13° posto in poi. A Lucerna l’Italia piazza otto equipaggi in Finale A (oltre ai due di ieri), due in Finale B ed uno conclude la propria esperienza già oggi in Finale C. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel doppio pesi leggeri maschile Pietro Ruta e Stefano Oppo chiudono al secondo posto la prima semiFinale in 6’39?59 e vanno alla Finale A di domani con il terzo tempo assoluto. Gli azzurri vengono superati soltanto dalla Germania, prima in 6’38?52. Nel due senza senior maschile Matteo Lodo e Giuseppe Vicino vincono la seconda ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Nella sessione mattutina della seconda giornata della seconda tappa delladeldivanno in scena gli ultimi ripescaggi, le semifinali e le Finali di consolazione dal 13° posto in poi. Al’Italia piazza ottoinA (oltre ai due di ieri), due inB ed uno conclude la propria esperienza già oggi inC. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel doppio pesi leggeri maschile Pietro Ruta e Stefano Oppo chiudono al secondo posto la prima semiin 6’39?59 e vanno allaA di domani con il terzo tempo assoluto. Glivengono superati soltanto dalla Germania, prima in 6’38?52. Nel due senza senior maschile Matteo Lodo e Giuseppe Vicino vincono la seconda ...

