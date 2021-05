Cagliari-Genoa | Pandev polemico all’uscita dal campo | abbandona la panchina

Leggi su sportface

(Di sabato 22 maggio 2021) Attimi di nervosismo nel secondo tempo di, match dell’ultima giornata di Serie A 2020/2021. Davide Ballardini ha deciso di richiamare inGoran, uscito dalin quella che può essere stata la sua ultima partita di club in carriera. L’attaccante macedone non ha preso bene la sostituzione, al punto da togliersi la maglia ere la. Le telecamere hanno indugiato su Ballardini che ha chiesto chiarimenti al suo collaboratore. Un piccolo caso si accende in casain un finale di stagione che poteva essere meno turbolento. SportFace.