Boccaleone | due donne di 71 anni investite in via Piatti mentre attraversano la strada

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Boccaleone due

Estense.com

Insomma, alla proposta lanciata dai residenti diper evitare che il quartiere venga definitivamente tagliato indal nuovo tracciato, Regione Lombardia ha riposto nuovamente picche. ...L'interramento, poi, " non risulterebbe compatibile con icavalcavia in uscita da Bergamo (via ...a raso mentre il miglioramento della continuità della mobilità locale del quartiere...La risposta di Regione Lombardia alle sollecitazioni del consigliere regionale Niccolò Caretta attorno al treno per Orio ...Gli assessorati regionali spiegano come mai non è possibile modificare il progetto come chiede invece il comitato di Boccaleone ...