Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Biden, prego che tregua regga, aiutare a ricostruire Gaza: (ANSA) - NEW YORK, 22 MAG - 'Voglio dir… - iconanews : Biden, prego che tregua regga, aiutare a ricostruire Gaza - CorriereQ : Biden, prego che tregua regga, aiutare a ricostruire Gaza - Nia_Zamorita : RT @RaiNews: Nessun cambiamento nell'impegno Usa alla sicurezza di #Israele spiega il presidente Biden che fa appello alla comunità interna… - RaiNews : Nessun cambiamento nell'impegno Usa alla sicurezza di #Israele spiega il presidente Biden che fa appello alla comun… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden prego

Agenzia ANSA

ammette di pregare affinché il cessate il fuoco regga. .Incontro con Moon Jae - in. "che la tregua regga". Parla di Medio Oriente e poi di Corea del Norddurante la conferenza stampa congiunta con il presidente della Corea del Sud Moon Jae - in, il secondo leader ricevuto ...New York , 22 mag 00:28 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ammesso di "pregare perchè il cessate il fuoco regga", in riferimento alla tregua entrata in vigore nelle ..."Voglio dire una cosa chiaramente. Fino a quando nell'area non sarà riconosciuto il diritto inequivocabile a esistere di uno stato ebraico indipendente non ci sarà pace". (ANSA) ...