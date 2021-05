Atp Parma 2021 | programma e ordine di gioco domenica 23 maggio con Travaglia

Leggi su sportface

(Di sabato 22 maggio 2021) Ile l’didel torneo Atpper quanto riguarda la giornata di23. Ci sono tre azzurri in campo, Stefano, Flavio Cobolli e Raul Brancaccio, e saranno ospitati tutti dal campo centrale. Sugli altri campi si disputano altre tre partite per un totale di sei incontriti sulla terra rossa emiliana. CENTER COURT ore 12 (WC) Brancaccio vs Gabashvili non prima delle ore 13.30vs (6) Paul a seguire (WC) Cobolli vs Giron GRAND STAND ore 12 Martinez vs Bonzi a seguire Ymer vs Karlovskiy o Viola COURT 1 ore 12 Gombos vs Altmaier SportFace.