Atalanta - Milan, Gasperini non parla: Percassi in conferenza (Di sabato 22 maggio 2021) ROMA - La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia del match dell'ultima giornata di campionato col Milan è stata annullata più di un'ora prima dell'orario previsto delle 13,30 presso la ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 22 maggio 2021) ROMA - Lastampa di Gian Pieroalla vigilia del match dell'ultima giornata di campionato colè stata annullata più di un'ora prima dell'orario previsto delle 13,30 presso la ...

Advertising

Gazzetta_it : Quando #Atalanta-#Milan fu decisa da una rimessa non restituita... - CB_Ignoranza : Atalanta senza rancore domenica col Milan. #AtalantaJuve #ChampionsLeague #CoppaItalia - ZZiliani : Mi sto stufando di dire sempre le solite cose. Ma se non si lamenta l’#Inter e non si lamenta il #Milan per… - zazoomblog : Atalanta - Milan Gasperini non parla: Percassi in conferenza - #Atalanta #Milan #Gasperini #parla: - AleGobbo87 : In un mondo onesto e in un campionato leale, pulito e corretto, l'#Atalanta batte (o al massimo pareggia) il #Milan… -